Ďalšie veľké šoky v priamom prenose Telerána: Hosť začal hovoriť o obesení a Kveta len lapala po dychu!

V Teleráne sa čas od času objavia hostia, ktorí si v bežnom živote servítku pred ústa rozhodne nedávajú a nemenia to ani vtedy, keď sú v živom vysielaní. Moderátori sa v tých chvíľach snažia situáciu urýchlene hasiť, no stane sa, že ich hostia jednoducho prevalcujú a vtedy iba odrátavajú sekundy do konca relácie. Príkladom je herečka Zdena Studenková, ktorá v LIVE prenose nehorázne naložila cirkvi či spisovateľka Ivana Havranová, ktorá sa rozohnila pri téme zlatokopky a už už sa zdalo, že začne menovať aj konkrétne známe Slovenky.

Podobná situácia sa však zopakovala aj dnes ráno. Hosťom bol spevák a producent Tomi Popovič, ktorý prišiel odprezentovať svoju skladbu s názvom Láska, ktorú však nevenoval žiadnej žene, ale svojej milovanej dcérke Amii. Rozhovor začal úplne nevinne, no potom to prišlo. ,,Ty si túto skladbu však nevenoval iba svojej dcérke, ale aj niekomu inému," podpichla ho Kvetka, no to nemala robiť. Tomi sa najprv tváril prekvapene, no rýchlo pochopil, čo mala Kvetka na mysli. ,,Áno, táto skladba je vlastne venovaná aj všetkým otcom a ich dcéram. Ja sa teraz dosť stretávam aj so ženami a zisťujem, že v Európe je nový trend, že otec opustí svoju dcéru a vôbec sa o ňu nezaujíma. Potom sa jej ozve po 15 rokoch a opýta sa jej, či nepotrebuje nejaké peniaze a pod. Ja takýchto mužov nepochopím! Takýchto otcov by som bez milosti obesil! Ja osobne si neviem predstaviť, že by som opustil svoju dcérku, to by som radšej vyskočil z vlaku! Tým chlapom by som odkázal, že halo, ony nemôžu za to, že tebe nevyšiel nejaký vzťah! Treba si udržať ten vzťah s dieťaťom na celý život," rozohnil sa Popovič, no keď Horváthová videla, že už to začína zachádzať do extrému, rýchlo zasiahla.

,,No tak toto znie veľmi ideálne, je to však trošku zjednodušené, častokrát sú tam ešte iné komplikácie, ale my ti ďakujeme, že si nám prišiel porozrpávať o svojom vzťahu," prerušila ho. ,,Ja vždy prídem a takú studenú sprchu vám dám a potom odídem," začal sa na záver smiať Tomi.