FOTO: Sexi Weiterová to poriadne prepískla! Nikola, veď vyzeráš ako z po*na!

Po svetových úspechoch z majstrovstiev sveta bikini fitness odišla Nikola Weiterová do USA za lepším životom. Tam sa momentálne obnažuje po boku sexi chlapov v nočnom klube a naďalej maká na svojej postave, ktorá už ale miestami pripomína viac mužskú, ako tú ženskú.

Na tom samozrejme nie je nič zvláštne, že Weiterová pravidelne pridáva fotky na sociálnu sieť, no tá jej aktuálna pripomína skôr scénku z filmu pre dospelých. ,,Domáce žarty sa u mňa pokazili," dodala Nikola pod príspevok. Toto by sa otcovi, spevákovi Ottovi Weiterovi, zrejme vôbec nepáčilo. Ktovie, čo na to povedal Nikolin frajer. Páni, veď posúďte sami.