FOTO Ženatého Vitteka mladá modelka úplne opantala: Ona nakupovala, on poslušne čakal!

Ešte pred pár rokmi patril futbalista k ukážkovým manželom a otcom. Potom sa však zaplietol s redaktorkou televízie JOJ Alexandrou Orviskou, s ktorou dokonca stihol aj zopár dovoleniek, a neskôr, namiesto toho, aby sa vrátil k rodine, si nabalil v našich končinách nie príliš známu modelku. Krátkovlasú brunetku Niki Lowrie, s ktorou ho zoznámila najlepšia priateľka dlhonohej hnedovlásky Simona Brnová.

Pred viac než dvoma rokmi to bol poriadny šok, pretože Niki bola úplne iný typ ženy, s akými sa dovtedy ukazoval. Vychudnutá modelka, vysoká takmer stoosemdesiat centimetrov, sa totiž na Vittekovú či Orviskú nepodobá ani náhodou. No zdá sa, že práve to futbalistovi vyhovuje. Je totiž viac než zrejmé, že dvojica to spolu ťahá dodnes. A vyzerá to tak, že Vittek má na Lowrie obrovskú slabosť.

V pondelok sa totiž predviedol ako skutočne milujúci partner. Spolu s modelkou si vyrazili do známeho bratislavského centra, kde si Niki odskočila doplniť šatník. A kým ona sa prehrabávala v novoročných výpredajoch, on ju poctivo čakal. V bare, kde predávajú suši. Keď sa športovo nahodená modelka v obľúbenom butiku dostatočne vyšantila, namierila si to rovno za Vittekom.

Futbalista, ktorý sedel len pár krokov od spomínaného obchodu, ihneď spozornel, keď si všimol, že sa k nemu blíži Lowrie. „Po celý čas ju sledoval pohľadom. Až kým k nemu neprišla. Ešte chvíľu spolu posedeli pri bare a potom odišli,“ prezradil nám pozorný čitateľ, ktorý si dvojicu na nákupoch všimol. Zdá sa, že zaľúbenci si to po vymetaní obchodov namierili domov. Šepká sa totiž, že dvojica spolu už aj býva.