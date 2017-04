FOTO Známa jojkárska moderátorka sa vyzliekla: Aha, ako vyzerá bez šiat!

Mladá kráska vyštudovala masmediálnu komunikáciu, po ktorej sa vybrala zdokonalovať angličtinu do Kapského mesta. Vtedy sa jej ešte vôbec nesnívalo o práci v televízii, no peniaze jej v zahraničí dochádzali, a tak bolo načase uvažovať aj nad finančným zabezpečením. Vtedy si Stanka uvedomila, že môže zarobiť vďaka svojho vzhľadu. Začala rozposielať svoje fotky do rôznych agentúr, vďaka čomu si zahrala vo viacerých reklamách. A dnes je Pavolová moderátorka jojkárského TopStaru. No svojho milovaného cestovania sa nevzdala.

Momentálne si Stanka užíva v exotickom Thajsku a ako je u nej zvykom, ani tentokrát nesklamala. Fotí sa tam ako na bežiacom páse a so sexi zábermi sa nezabúda chváliť na sociálnej sieti. Jej fanúšikovia tak majú predčasné Vianoce.

Prázdná piesková pláž, jasne modrá obloha a čisté azúrové more vytvárajú pre sexi moderátorku dokonalé prostredie na fotenie. Páni, čo vás na fotke ako prvé zaujalo?