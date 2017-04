Herečka Mirka Partlová mala hrozivú autonehodu! Čo sa dialo v noci na ceste počas silnej búrky?

Mirka Partlová účinkuje v novom muzikáli Frida - Maľovať a milovať, kde hrá postavu Cristi. A keďže ide o novinku, herci s týmto predstavením teraz cestujú po celom Slovensku. V pondelok tak zavítali aj do Spišskej Novej Vsi. No hneď ako muzikál odohrali, Mirka sadla do auta a ponáhľala sa domov do Bratislavy. Pondelok bol práve deň, keď viacero miesť zasiahli poriadne silné búrky. A Partlová jednu takú vychytala.

,,Mirka sa pred Liptovským Hrádkom dostala do silnej búrky, išla pomaly a dávala si veľký pozor. No odrazu dostala šmyk a silno narazila do zvodidiel. Bola v šoku a hoci náraz vyzeral hrozivo, našťastie sa jej nič nestalo. Paradoxom je, že v nedeľu mala narodeniny a v pondelok akoby sa druhýkrát narodila,“ prezradil nám zdroj z okolia speváčky.

,,Po predstavení Fridy som v noci cestovala domov a dostala som šmyk, resp. akvaplaning, keďže boli hlboké vyjazdené koľaje plné vody. Zrážku so zvodidlami som našťastie prežila ja aj moje auto. Odniesla si to ľavá strana zadnej nápravy. Stáli pri mne všetci anjeli,“ reagovala Partlová.