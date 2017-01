Latinák si nedal servítku pred ústa: Do takejto škôlky by som dieťa nedal!

„Kedysi som bol výborný plavec, ale teraz som tak na dvojku,“ tvrdí sebakriticky. Pri nakrúcaní scénok v bazéne sa s kolegami potrápili na plavárni celé hodiny, kým sa im ako-tak podarilo zopakovať všetky figúry po profesionáloch.

Ako si vybrať

Lukáš párkrát vzal na plaváreň aj synov, koniec roka však radšej trávili všetci na snehu v Tatrách. Malý Dávid (2) sa ešte nelyžuje, ale Damián (5) to už skúša. „Niektoré lyžiarske škôlky sú len také imidžové, deti šliapu hore-dole svahom… Zato majú najväčšie pútače,“ povedal s úsmevom. Herec našiel inštruktorku, s ktorou je spokojný.

„Damiána pomerne rýchlo vzala na veľký vlek. No a čo? Rodič má trochu stres, ale dieťa nevie, že ho má mať, a tak ide dole ako delová guľa. Aj ja som to v detstve tak robil. A to som nemal na lyžiach brzdy!“ hovorí. Inštruktora mu robil otec. „Či bol na svahu ľad alebo nie, išiel som...“ spomína.

To, že v Hriňovej nevyrastali žiadne bábovky, dokazuje aj táto story: „Spolužiaka hodil otec do vody. Nikto ho nesmel zachraňovať a tak sa za štyri minúty naučil plávať!“ Na svoje deti Lukáš tieto metódy, samozrejme, neaplikuje...