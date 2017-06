Slovenský miliardár v strachu: Jeho krásnu manželku museli urgentne odviesť do nemocnice!

Milionárska manželka Iveta Tkáčová bude na dnešný deň ešte dlho spomínať. Obyčajná tanečná skúška sa totiž zmenila na hotovú drámu! Iveta tak škaredo spadla, že skončila v nemocnici!

,,Tak. Tanec je krásna vec, ale občas sa stane, že dvíhačka nevyjde. Aj tak to tango argentino raz dám. Mal to byť darček pre manžela. Tak nabudúce," napísala si Iveta k fotke z nemocnice. Tanečníčka leží na nosidlách, z čoho je jasné, že to musel byť naozaj veľmi nepríjemný pád. No hádam to nebude nič vážne a kráska sa čoskoro vráti k tomu, čo tak veľmi miluje. K tancu.