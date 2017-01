Markíza si vyrobila na Silvestra poriadnu hanbu: Veď ten detail bije priamo do očí!

Silvester na Markíze patril zábavnej Chart Show, ktorej hosťami boli Libor Bouček, Peter Marcin, Mário Kuly Kollár a Zuzana Vačková. A keďže išlo o špeciálne vydanie, televízia si pre divákov pripravila veľké prekvapenie. Do štúdia pozvali speváka Limahla, ktorý zaspieval svoj obrovský nestarnúci hit Never Ending Story z roku 1984. A aby televízia divákov nažhavila, jeho vystúpením sa pochválila ešte niekoľko hodín pred Chart Show na sociálnej sieti Instagram.

No hanbu, ktorá sa v príspevku vyskytla, si však televízia očividne vôbec nevšimla. ,,Najlepšia zabáva vás čaká dnes večer na TV Markíza. Do Chart Show zavítajú aj špeciálny hostia na čele so spevákom Limahlom," píše sa v príspevku pri fotke so svetoznámym spevákom. Nuž, chváliť sa hviezdou, pri ktorej svieti hrubica ako hrom, a to ypsilonom v nominatíve množného čísla, nie je žiadna výhra.