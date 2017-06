Obrovská rana pre slovenskú herečku: Pre veľké finančné problémy sa zbavila najväčšej pamiatky po zosnulom manželovi!

Keď Hanin milovaný manžel Radek v septembri 2012 zomrel, bola to pre herečku životná rana! Po jeho smrti bola dosť dlhú dobu sama, no po čase priznávala, že by si po svojom boku vedela predstaviť aj nového muža. To sa stalo skutočnosťou vo chvíli, keď všetkých minulý rok šokovala tým, že sa zaľúbila do mladého Ondřeja Koptíka (32). Momentálne si však Hana na manžela opäť živo spomína. No tentoraz v súvislosti s jeho divadlom, ktoré dostala po smrti manžela.

Vtedy ešte ani len netušila, aké problémy jej to prinesie. Peniaze na platenie účtov sú totiž vysoké a dotácie žiadne. Aj preto sa Hana pred šiestimi dňami rozhodla divadlo predať. ,,Pre mňa bolo vždy zásadné, aby som nikomu nič nebola dlžná a v divadle mala všetky účty vyrovnané. Často som musela siahnuť aj do vlastného vrecka. Boj o dotácie som už dávno vzdala," prezradila pre český denník Aha! vdova Gregorová a dodáva. ,,Proste nemám kamarátov na správnych miestach."

Okrem peňazí sú aj iné veci za rozhodnutím Gregorovej. ,,V septembri to bude 5 rokov, čo tu Radek nie je a ja som to divadlo budovala pre neho. Po jeho smrti to celé nejako stratilo zmysel. Mám svoj vek a myslím, že niekto mladší bude mať viacej elánu realizovať nové nápady," zverila sa denníku Aha! s tým, že má v pláne sa venovať omnoho viac sebe a svojmu mladšiemu milencovi Ondřejovi Koptíkovi.

Z divadla však Hana nezmizne úplne a ostáva tam len ako herečka. ,,Pre diváka sa nič nezmení," dodala Gregorová s tým, že sa nezmení ani meno a bude sa tak naďalej volať "Divadlo Radka Brzobohatého". Vedenia scény sa najnovšie ujala česká moderátorka Romana Goščíková.