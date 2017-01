Rekordér Slavo z Duelu sa opäť hlási o slovo: Hviezdou už aj na JOJ-ke!

Skromný a veľmi múdry. Tieto prívlastky Slavovi rozhodne patria. A práve svojou milou povahou si takmer okamžite podmanil celé Slovensko. Hoci by mohol byť pyšný na svoje vedomosti, Hlásny aj naďalej stojí pevne nohami na zemi. Najväčší rekordér verejnoprávneho Duelu sa po nevídanom úspechu síce stiahol z obrazoviek, no už čoskoro zažije comeback. Slava, ktorý je nepochybne veľkým lákadlom pre divákov, sa rozhodla osloviť televízia na Kolibe.

Už 9. januára sa tak objaví vo vysielaní JOJ-ky, ktorá ho zlanárila do ich súťažnej relácie Uhádni môj vek. Na pomoc si zavolal svojho kamaráta Štefana, ktorý je tiež učiteľ. Ako sa nám však podarilo zistiť, rekordér váhal, či s účasťou v súťaži vôbec súhlasiť. V tomto prípade totiž nejde o vedomosti, ale skôr odhad a šťastie. Preto to nezobral hneď na prvýkrát.

„Jasné, váhal som. Nevedel som, či to bude dobré rozhodnutie, keďže to už nie je úplne o vedomostiach. No je to lepšie v tom, že je to také ľudské. Nie je to taká suchá vedomostná súťaž. A celkom nás to chytilo. Je to nový postupový formát a budeme tam viackát,“ prezradil nám Hlásný. Rekordérove obavy však boli zbytočné. Podľa našich informácií sa mu bude dariť aj v Uhádni môj vek.

V súťaži si príde na pekných pár stoviek a dokonca aj postúpi do ďalšieho kola. No ak by aj teraz vyhral 33-krát, bol by to už hotový zázrak. Pravdepodobne by to však nakoplo kompetentných a Slava by si v televízii nechali. Zatiaľ však pre neho vlastný formát alebo väčšiu spoluprácu, žiaľ, nechystajú. Tak či tak mladému učiteľovi takéto zviditeľnenie a pripomínanie sa len a len pomáha.