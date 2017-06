Felix Slováček ako pred infarktom, musela ho podopierať mladá milenka!

Kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Známe príslovie by sme pri hudobníkovi Felixovi Slováčkovi pokojne mohli zmeniť na: „Kto sa bojí, nech nechodí do strašidelných domov.“ Tie majú na Slovensku a v Česku veľkú tradíciu a nie je azda nikto, kto si ich návštevu nikdy nevyskúšal.

Novootvorený dom hrôzy Prague Fear House sľubuje našim západným susedom poriadny adrenalín. Dal sa naň nahovoriť aj Felix Slováček s milenkou Luciou Gelemovou. V prípade hudobníka to však zrejme nebol najlepší nápad. Pri odchode totiž vyzeral, že má tesne pred infarktom.

Ešteže mal pri sebe ženskú oporu, ktorá mu na konci ochotne podala pohárik s alkoholom. Po jeho vypití Felix doslova ožil a jeho strach bol okamžite preč. Znamená to teda jediné. Buď netreba chodiť do strašidelných domov, alebo musí mať Felix pri sebe pohotovostný pohárik. Pre prípad núdze.