Vera Wisterová má tesne pred rozvodom: Pozrite, s bratom ktorej našej herečky sa mala zapliesť!

Moderátorka Vera Wisterová (39) strávila tohtoročné sviatky s manželom Jeremym Hulshom v Izraeli. No hlavným dôvodom jej cesty nebola romantická dovolenka, ale riešenie ich spoločného života, ktorý má už dlhšie smerovať ku koncu. Dvojica je totiž pred rozvodom a vyzerá to tak, že za krachom ich manželstva, ako sme nedávno už písali, má byť práve tretia osoba. A podľa našich informácií by to mal byť brat herečky Kristíny Svarinskej (27) Michal (40).