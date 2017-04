Smrť slávneho herca otriasla svetom: Ocenený bol aj samotnou kráľovnou!

Dnes ráno ako sedemdesiatročný skonal anglický herec a spisovateľ Tim Pigott-Smith, ktorý bol známy predovšetkým zo seriálu Perla v korune (1984). O jeho úmrtí informoval hercov agent John Grant, ktorý však neuviedol príčinu smrti.

Timothy Peter Pigott-Smith na narodil 13. mája 1946 v meste Rugby a herectvo vyštudoval na Bristol Old Vic Theatre School. Účinkoval v divadle, filme, televízii aj rozhlase, pričom známym sa stal vďaka seriálu Perla v korune, v ktorom stvárnil Ronalda Merricka a za svoj výkon získal cenu BAFTA.

VIDEO: Tim Pigott-Smith ako britský kráľ v divadelnom predstavení King Charles III

Okrem toho si zahral aj v seriáloch ako The Chief (1990 - 1995), Zvláštne oddelenie (1999 - 2003) či Panstvo Downton (2010 - 2015) a v snímkach Súboj titanov (1981), Súmrak dňa (1993), Gangy New Yorku (2002), Bloody Sunday (2002), Alexander Veľký (2004), V ako vendeta (2005), Quantum of Solace (2008) alebo Jupiter na vzostupe (2015).

Za stvárnenie britského princa Charlesa v divadelnom predstavení King Charles III ho nominovali na Cenu Laurencea Oliviera aj cenu Tony. Tento rok dostal od britskej kráľovnej Alžbety II. titul dôstojník Radu britského impéria (OBE)