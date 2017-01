Ďalší celebritný rozchod: Kontroverzná sexica je už single!

“Potvrdzujem to, som slobodná. Sústreďujem sa na svoju prácu a teším sa, že sa o ňu s vami čoskoro podelím,“ uviedla.

O rozchode dvojice sa špekulovalo už začiatkom roka, keď portál TMZ informoval o tom, že dvojica nebola spolu na Silvestra aj napriek tomu, že boli obaja v Miami. Ako tiež uviedol, pár už nemal byť spolu ani na Vianoce.

To confirm, yes I am single. Focusing on my work & looking forward to sharing it with you guys really soon. Have a blessed New Year. Love u ?