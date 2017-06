Ďalšia smutná správa z umeleckej brandže: Na druhý svet odišla známa modelka a milenka rockerov!

Vo veku 73 rokov zomrela v utorok známa modelka a herečka Anita Pallenberg. Smutnú správu potvrdila prostredníctvom služby Instagram jej dlhoročná priateľka, herečka Stella Schnabel. Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa.

Rodáčka z Talianska prišla do USA v 60. rokoch minulého storočia a zoznámila sa s Andym Warholom a jeho Továrňou. V roku 1965 spoznala členov kapely The Rolling Stones, pričom začala randiť s multiinštrumentalistom Brianom Jonesom.

Neskôr sa však rozišli a modelka nadviazala niekoľkoročný vzťah s gitaristom Keithom Richardsom, s ktorým prežila búrlivé roky sprevádzané užívaním heroínu.

Dvojica mala spolu tri deti, syna Marlona, dcéru Angelu a syna menom Tara, ktorý zomrel krátko po narodení.

Múza Rolling Stones, ako ju nazývali, začala randiť práve s Jonesom, ktorý ju však fyzicky napadol v roku 1967 na dovolenke v Maroku. Svedkom násilia bol práve Richards, ktorý nešťastnú ženu odviedol naspäť do Anglicka a nasťahoval si ju k sebe.

No ani vzťah s ním nebol prechádzkou ružovou záhradou. Často sa sťažovala, že je na deti sama, pretože on je celé noci hore a cez deň spí. Dokonca mu navrhla, aby sa vzdal drog, no on to odmietol. Rozišli sa v roku 1981.

Okrem modelingu sa venovala aj herectvu, pričom sa objavila v snímkach ako napríklad Barbarella (1968), Dillinger je mŕtvy (1969) alebo 4:44 The Last Day on Earth (2011). V roku 1970 sa predstavila vo filme Performance po boku speváka Micka Jaggera z The Rolling Stones.