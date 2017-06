Má to za sebou! Beyoncé sa stala trojnásobnou mamičkou!

Informáciu o narodení dvojčiat, ktoré privítala na svete s manželom, rapperom Jay Z, priniesol magazín People odvolávajúc sa na nemenovaný zdroj. "Bey a Jay sú nadšení a o túto správu sa začali deliť s členmi rodiny a najbližšími priateľmi," povedal anonym. Bližšie informácie o pohlaví či menách detí, zatiaľ nie sú známe. Beyoncé porodila v Los Angeles, bezprostredne však neboli známe žiadne ďalšie detaily, uvádza agentúra DPA.

The Carters have grown by two! ? Congrats to @Beyonce and Jay Z on welcoming twins: https://t.co/QE4tcGbtTg pic.twitter.com/FeB5P31l2w