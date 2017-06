Módna ikona Victoria Beckham nemala absolútne svoj deň: To v čom, preboha, vyšla do ulíc?

Vie, ako má šokovať. Len pred pár dňami sa podaril bývalej speváčke skupiny Spice Girls Victorii Beckham husársky kúsok. A to stačila len jedna nevinná prechádzka po slnečnom L. A, aby okoloidúcim vyrazila dych.

Manželka svetoznámeho futbalistu Davida Beckhama sa totiž vymódila do čudesného outfitu, ktorý až nápadne pripomínal pyžamo. Hoci je tento výstrelok momentálne najväčším hitom tejto sezóny, u ľudí sa nestretol s pochopením.

Nielen modrá farba, strih či látka totiž vyzerali tak, akoby si to hviezdna Beckham hneď po prebudení namierila do ulíc. Aby toho nebolo málo, celý look doplnila sandálami, ktoré vyzerali ako hotelové papuče. Tak čo, oslnila vás Victoria svojím modelom?