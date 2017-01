Obľubená telenovela sa zatriasla v základoch: Mŕtvu hrdinku nahradí táto žena

Cihan sa s ňou stretne práve vo chvíli, keď sa bude chcieť znova zosobášiť so svojou bývalou manželkou Dilarou pre to, aby sa dieťa, ktoré čaká s darebákom Harunom, narodilo do manželstva. No zvrat nastane vo chvíli, keď Cihan uviazne v hoteli s mladou psychologičkou Ayse a na úrade sa miesto neho objaví Harun.

Psychologička na scéne

Ayse je 30-ročná psychologička, ktorá očarí Cihana na prvý pohľad. Neskôr hlavný hrdina dokonca využije jej lekárske zameranie pri dcére Hazal, ktorá má problémy dostať sa do „normálneho“ života po smrti Gulseren.

Zároveň však turecký herec začne pri Ayse znova cítiť to, čo cítil pri Gulseren... Problém je však v tom, že krásna brunetka je nevlastná dcéra Maide, Harunovej tety. A Harun je Cihanov úhlavný nepriateľ...

Porovnávajú ju s Penélope Cruz

Ayse stvárňuje 31-ročná herečka Şükran Ovali (31), ktorá sa podobá na hollywoodsku krásku Penélope Cruz. Pôvabná herečka sa pred pár týždňami zasnúbila so známym tureckým futbalistom Canerom Erkinom.