Brankárska ikona obvinená z absurdnej krádeže v ZOO: Musel to byť naozaj len vtip!

Bývalý brankár zavesil kopačky na klinec v roku 2011, odvtedy pôsobí na rôznych pozíciach vo futbalovom svete. Tréner brankárov Kuby či asistent trénera reprezentácie Namíbie má momentálne pod palcom medzinárodnú komunikáciu a skauting pre bundesligový Hoffenheim. Počas návštevy tamojšej zoo musel čeliť jednej poriadnej nepríjemnosti.

„Celé to vzniklo kvôli ukradnutému tučniakovi, prišiel nejaký anonym, že by som s tým mohol mať niečo spoločné,“ bránil sa Pfannestiel, ktorého obrana sa stretla s pochopením u mužov zákona. Zrejme nevinný žart vyústil až do telefonátu na policajnú stanicu, pretože na sociálnych sieťach si futbalista sympatizoval s klanom zlodejov tučniakov po nemeckých ZOO.

