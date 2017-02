FOTO Šup ho tam! Futbalista oslávil víťazný gól pollitrom od fanúšika na ihrisku

V sobotu bol na programe zápas v rámci Northern Premier League, ktorá je v Anglicku šesť úrovní pod slávnou Premier League. V súboji Corby Townu s Mickleoverom Sports padol jediný gól. Jeho autorom bol Ben Milnes, no všetci si zapamätali jeho spoluhráča.

„Po tom, čo padol gól, sme všetci bežali osláviť ho s Benom, no jeden fanúšik vylial trochu z pohára a ďalší ten svoj vyhodil do vzduchu. Všetci oslavovali a nechcel som, aby sa ten zvyšok vyhodil, tak som si trochu odpil,“ opísal Jason Lee pre BBC.

„Všetci v okolí to považovali za zábavné, to bolo aj mojím cieľom, trochu chlapcov pobaviť. Lenže ma pri tom zachytil fotograf a teraz sa z toho stala internetová senzácia,“ pokračoval stopér Corby Townu.

Pôvodne si myslel, že v plastovom pohári nájde pivo, lenže v skutočnosti tam bol sladký cider. „V momente, keď som sa napil, to bolo veľmi osviežujúce, no do konca zápasu ešte zostávalo 10-15 minút. Niekoľkokrát som mal potom pálenie záhy, takže profesionálnym športovcom by som to veľmi neodporúčal,“ smial sa.

Žoviálny futbalista, ktorý pracuje ako stavbár, má už len jedno prianie. „Dúfam, že do konca sezóny nestrelím gól, pretože túto oslavu by som len ťažko prekonal.“