Najdrahší súboj bojových športov je na spadnutie: Za akú cenu uvidíte Mayweathera proti McGregorovi?

Najčerstvejšie informácie priniesol samotný „Money“, ktorý je, napriek tomu, že ukončil kariéru, považovaný za favorita potenciálneho zápasu. Ten by sa totiž podľa všetkého mal odohrať v boxerskom ringu, kde je Mayweather legendou.

„Zatiaľ nič nie je dohodnuté, sú tu ešte detaily, na ktorých treba popracovať. Money zatiaľ nepotvrdil dohodu, ale poznám ho dlhé roky a mal na perách jeho typický úsmev a hovoril: príde k tomu. Sme veľmi blízko,“ hovorí redaktor televízie ESPN po stretnutí s Mayweatherom s dôvetkom, že v prípade dohody pôjde o najdrahší súboj histórie.

„Floyd je macher na biznis. Musí to stáť za jeho čas. Verí, že McGregor má potenciál na to, aby sa súboj uskutočnil, lebo sa vie predať. Mayweather inokedy musí promovať a predávať svoje súboje, s McGregorom to nebude musieť robiť. Pôjde to samo.“

O veľkosti pripravovaného súboja hovoria čísla, ktoré lietajú zahraničnými médiami. Dohoda medzi Moneym a The Notorious má mať hodnotu jednu miliardu dolárov, čo môže byť v prepočte na jednu vstupenku poriadna pálka. Samozrejme, závisí od toho, kde sa súboj bude konať a koľko lístkov pôjde do predaja.