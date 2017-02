Princ Harry prezradil svoj obľúbený futbalový tím: Smiech následníka trónu rýchlo prešiel

Harry tento týždeň navštívil tréning rugbyovej reprezentácie, keďže je novým patrónom Rugbyovej únie Anglicka. Tridsaťdvaročný princ dohliadal na tvrdých borcov. Práve rugby je najobľúbenejším športom člena kráľovskej rodiny, no mladší z dvojice synov nebohej princeznej Diany nepohrdne ani kvalitným futbalom.

Veď práve anglická Premier League je dlhodobo považovaná za najlepšiu súťaž na svete. Harry sa počas otvoreného tréningu posadil medzi priaznivcov, ktorí boli zvedaví na svojich obľúbencov. To však netušil, že 19-ročný mladík Jack Gair zvrtne tému na futbal a na jeho obľúbený tím.

Princ nezatĺkal a priznal, že fandí londýnskemu Arsenalu, no svoj zrak podľa denníka The Sun rýchlo sklopil k zemi s tým, že sa o tom radšej nechce baviť. Dôvod je veľmi prozaický, pretože kanonieri nemajú za sebou vydarený týždeň, keď v osemfinále Ligy majstrov schytali na pôde mníchovského Bayernu nakladačku 1:5 a ich postup do ďalšej fázy je len ťažko reálny.

V poradí až piaty následník trónu rýchlo zmenil tému, pretože tínedžer zas prezradil, že jeho srdce bije pre Manchester United. Nečudo, že sa princovi Harrymu nechcelo o futbale ani baviť, fanúšikov Arsenalu navyše zaujíma, aká je budúcnosť Arséna Wengera na trénerskej lavičke. Francúzsky manažér je pod čoraz väčším tlakom, ale odstúpiť sa nehodlá.

„V budúcej sezóne budem určite trénovať, je otázne, či to bude v Arsenale alebo niekde inde,“ nechal sa počuť Wenger pod rúškom tajomstva na tlačovke pred víkendovými zápasmi FA Cupu. Anglické médiá sa domnievajú, že dlhoročný manažér londýnskeho celku sa o svojej budúcnosti rozhodne v priebehu marca alebo apríla.