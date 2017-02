Šéf Fortuna ligy to priznal otvorene: Spartak Myjava zvozil pod čiernu zem!

Futbalisti Myjavy okupovali po konci jesennej časti šiestu priečku a s 26 bodmi mohli pokojne premýšľať o atakovaní pohárových miest. Lenže, to je už pár týždňov minulosťou. Prezident Spartaka Myjava Pavol Halabrin totiž tri dni pred Vianocami ohlásil, že klub z Kopaníc končí v najvyššej súťaži.

Fortuna liga tak behom jedného dňa prišla o stabilný klub a súťaž sa scvrkla na jedenásť tímov. Oficiálne sa Myjava odhlásila z ligy 1. januára 2017. Nielen pre fanúšikov, ale najmä pre vedenie ÚLK to bol šok. „Bola to pre nás veľmi smutná správa. Snažili sme sa robiť všetko pre to, aby Myjavčania svoje rozhodnutie prehodnotili, no bohužiaľ, ich stanovisko sa nezmenilo,“ povedal v debate v štúdiu TABLET.TV šéf ligy Ivan Kozák.

Koniec Myjavy v najvyššej súťaži narobil veľké problémy, čo potvrdil aj samotný Kozák: „Treba otvorene povedať, že týmto pádom nastala v lige šarapata. Zo strany Myjavy to bolo poškodzujúce a je to dehonestácia práce tých, ktorí sa snažili ligu pozdvihnúť na vyššiu úroveň. Vlastne nás to vrátilo späť."

V lige tak od jarnej časti, ktorá sa rozbieha už tento víkend, bude chýbať nielen jeden tím, ale aj zápas. Každé kolo bude jedno mužstvo oddychovať. „Musíme sa z toho poučiť a v blízkej budúcnosti nastaviť pravidlá tak, aby sa už niečo podobné nemohlo nikdy stať,“ dodal Ivan Kozák, bývalý reprezentant.