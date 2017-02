Talentovaný Čmelík to priznal bez okolkov: Niektorí ma milujú, iní zas nenávidia

Prečo ste sa rozhodli pokračovať vo vašej kariére práve v poľskej Estraklase?

- Boli v hre aj iné mužstvá, no rozhodol som sa pre Poľsko a zatiaľ som veľmi spokojný. Mám informácie od viacerých Slovákov, ktorí hrávajú túto ligu aj v iných kluboch. Teším sa na kvalitnú súťaž s ekonomicky silným zázemím a výbornými fanúšikmi na každom štadióne.

Rozhodla aj veľká túžba byť členom slovenskej reprezentácie na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Poľsku?

- Motivácia na pohľadanie, samozrejme. Túto ponuku som mal na stole dva týždne, doťahovali sa posledné detaily medzi klubmi. Tréner Látal niečo konzultoval aj s trénerom reprezentácie Hapalom a ja určite chcem ukázať kvalitu, aby som sa dostal na Euro.

Vaše meno sa spájalo s viacerými klubmi, môžete prezradiť aj niečo konkrétne?

- Chcel som ísť do mužstva, kde budem hrávať. Na spadnutie bolo Nórsko, konkrétne Odd Grenland, ale nedohodli sme sa na podmienkach zmluvy. Potom som evidoval menej konkrétny záujem z Bulharska, Turecka i Česka. Napokon som sa rozhodol pre Piast a verím, že som spravil dobre.

Aké sú vaše prvé dojmy z nových spoluhráčov, kde je aj početná slovenská enkláva (Bukata, Mráz, Rusov)?

- Výborné, hneď som si sadol okrem Slovákov aj s Čechom Papadopulosom.

Jarná časť poľskej ligy sa začala tento víkend, kedy vás uvidíme na trávniku?

- Nie je tajomstvom, že ma ešte limitujú problémy s trieslami. Rozhodne by bola hlúposť hneď nastúpiť, lebo by som sa odpálil opäť na dlhší čas. Určité veci na tréningu robím s mužstvom, no do herných vecí nejdem. Veľa času trávim s fyzioterapeutom a môj prvý zápas s drese Piastu vidím reálne o mesiac.

Cítili ste po príchode do Žiliny zo Sionu, že vám materský klub podal pomocnú ruku?

- Po prvom prípravnom zápase proti Karvinej som začal cítiť menšie komplikácie a zvolila sa cesta prípravy s kondičným trénerom a rovnako som navštevoval aj fyzioterapeutku Zuzanu Rochovú.

Nemali ste chuť ostať doma v Žiline, i keď stále s nálepkou problémový hráč?

- Nepoznám nejaký zlatý stred, jedni ma milujú, iní zas nenávidia. To je pravda. Nejdem sa tváriť, že ma všetci majú radi a som bezproblémový chlapec. Od fanúšikov som mal skvelú spätnú väzbu, ale od začiatku, ako som sa vrátil zo Sionu, sa to uberalo takým smerom, že či sa dohodne Žilina a ja s nejakým klubom na hosťovaní či prestupe.