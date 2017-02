Uznávaný rozhodca sa pustil do Škrtela: Pozrite, čo povedal na slovenského kapitána!

Arogantní či povýšeneckí podľa Královca naši futbalisti nie sú. Naopak. „Niektorí prídu aj po zápase a poďakujú. Trebárs naposledy som sa stretol v Lige majstrov s Jánom Gregušom z FC Kodaň. Je to veľmi inteligentný človek. Rozhodoval som pred niekoľkými rokmi aj zápas Neapolu v Lige majstrov. Išlo vtedy o veľa a boli tam veľké emócie, ale kapitán Marek Hamšík ukázal, že je veľký profesionál,“ povedal český rozhodca pre denník SME.

Zo slovenských reprezentantov prichádza do styku s rozhodcami najčastejšie stopér Martin Škrtel. Nielen preto, že je kapitán, ale aj kvôli jeho štýlu hry. Naposledy sa s hlavným arbitrom výrazne konfrontoval v kvalifikačnom zápase reprezentácie proti Anglicku, keď bol za stúpnutie na Kaneovu nohu bez pardonu vylúčený.

„Každý hráč má istú povesť či nálepku. Rozhodca si musí urobiť rešpekt. Musí byť vopred pripravený na hráčov, ktorí robia problémy. Máme programy, kde sú rozbory z rôznych zápasov. Pripravujú nás na rôzne herné situácie. Nie je to iba o jednotlivcoch, ale aj o tímoch. Iste, sú aj problémoví hráči, s ktorými musíte nejako komunikovať. Nejde iba o to, aký je Škrtel. Je to o všetkých hráčoch, ktorí sú na ihrisku. Aj keď je pravda, že o niektorých ani neviete, že hrajú.“

Škrtel vyznáva tvrdý a nekompromisný štýl hry, často na hranici únosnosti u rozhodcov. Považujú ho za problémového? „Neviem, či u rozhodcov, ale čo som videl niektoré zápasy vašej reprezentácie, tak ide o veľmi dôrazného hráča. Hrá na tenkom ľade. Človek musí byť pri ňom viac v strehu.“ Královcove slová naznačujú, že aj Škrtel by si mal dávať pozor, aby bolo jeho správanie na ihrisku v rámci normy.

Pozícia rozhodcov je často mimoriadne nevďačná, po sporných rozhodnutiach sú v nemilosti hráčov aj fanúšikov súpera, proti ktorým odpískali. Nepríjemnú situáciu zažil Královec, ktorého v minulosti napadol neznámy páchateľ, rozbil mu nos a spôsobil otras mozgu. Napriek tomu Královec s pískaním neskončil. „Začiatky sú všade ťažké. Keď sa človek prebíja od najnižších súťaží, má aj myšlienky, že by to najradšej zabalil. Motiváciou je dostať sa na vrchol. Je to adrenalín,“ dodal uznávaný rozhodca.