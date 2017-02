Brankárska legenda sa pustila do veľkého biznisu: Takúto reakciu ľudí nečakal!

Ako brankár vynikal a všetci ho obdivovali. Momentálne sa snaží preraziť v biznise a chce, aby český národ pil jeho nápoj Smarty, určený pre nevšednú cieľovú skupinu – poľovníkov, či rybárov. Jeho upútavka v relácii Overtime však vyvolala vlnu diskusií na sociálnej sieti. Mnohí dokonca krútia hlavou a smejú sa mu.

V relácii popísal detaily kampane i svoj pohľad na biznis. Verí, že v ňom prerazí. „Viete, že chcem, aby ľudia chodili okolo mňa a hovorili – Dominik, ty si tak vynikajúci,“ hovorí. „Chcem, aby sa ľudia na internete vyjadrovali, od toho to tam je. Či je to dobré alebo zlé (čo robíme), uvidíme podľa toho, či sa to bude predávať. Ľudia sa mi môžu smiať. Každé slovíčko v upútavke je však pravdivé. Som poľovník, vzal som si klobúk a píšťalku, ktorú používam na svojho psíka. To bolo pre mňa podstatné. Nech sa smejú, ja som však spokojný,“ vyhlásil Dominátor.

V relácii objasnil aj to, prečo sa dal na výrobu tohto nápoja. „Pred pár rokmi som sa stal poľovníkom. Doviedol ma k tomu môj pes. Poznám teda týchto ľudí, viem, čo robia pre prírodu, pre zvieratká. Pochopil som aj rybárčenie. Chcel som priniesť niečo ľuďom, ktorí sú na vedľajšej koľaji. Doteraz žiadny nápoj nemali, okrem čaju v termoske. Myslel som na nich. Veľakrát chodia v zime do prírody a tak som im chcel niečo dať,“ vysvetlil Hašek.