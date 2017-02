Bývalá hviezda odhalila čaro Jaromíra Jágra: Toto je recept na jeho dlhovekosť!

Tento týždeň oslávil rodák z Kladna nielen narodeniny, ale zaokrúhlil svoj počet asistencií v NHL na 1900. V piatok sa zase blysol ukážkovou akciou, po ktorej strelil gól Floridy Panthers, čím sa stal len tretím hráčom v histórii zámorskej profiligy, ktorý skóroval vo veku 45 a viac rokov.

Aj na margo tohto je Petr Sýkora presvedčený, že Jágr nepatrí do starého železa. „Aj keď Jarda už nemá potrebnú rýchlosť, svojou hrou do tela a chytrosťou sa stále dokáže dostávať do šancí. Patrí k najnebezpečnejším hráčom Floridy, čo je v jeho veku neuveriteľné,“ prezradil 40-ročný majster sveta a držiteľ Stanley Cupu pre lidovky.cz.

„Všetci sú zvedaví, kedy ukončí kariéru, ale on vďaka svojmu rozumu na ľade iba tak neskončí,“ prízvukuje bývalý hráč New Jersey, Anaheimu, New Yorku Rangers, Edmontonu, Pittsburghu a Minnesoty. „Určite toto nie je jeho posledná sezóna v NHL! Nie je dôvod aby skončil, pretože neplytvá energiou, využíva ju presne tak, ako sa má a keď ide na ľad, presne vie, čo má s každým hráčom robiť. Samozrejme, drie! A aj vďaka tomu nevidím limit, kedy by mal skončiť,“ dodal Sýkora.

Bývalý skvelý útočník dokonca Floridu favorizuje na zisk Stanley Cupu a vie, o čom hovorí, pretože na Floride býva a chodí na zápasy. Na záver sa ešte zaujímavo zamyslel: „Jarda je oddaný hokeju. Vie, kedy má isť spať, kedy a čo jesť. Tým, že nemá deti, tomu dáva všetko, preto tak dlho hrá. Hokeju podriadil svoj život a tu sú výsledky!“