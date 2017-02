Fanúšikovia posielajú tvrdé odkazy generálnemu manažérovi Slovana: Drsné slova sa Krajčimu nebudú páčiť!

Uplynulý týždeň sme priniesli informáciu, že generálny manažér Slovana Maroš Krajči (49) by mal na tomto poste skončiť. V denníku Plus JEDEN DEŇ sa vyjadril, že riešiť sa to bude po sezóne. Klub však túto informáciu popiera a tvrdí (tak ako v minulosti pri meškajúcich výplatách), že sú to výmysly. Podľa informácií z nášho zdroja však nemusí Krajči úplne skončiť v Slovane, je tu alternatíva, že by šiel k mládeži... Postoj fanúšikov je však jednoznačný, ba až šokujúci.