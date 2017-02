Slovanisti sa vytrápili v predposlednom dueli: Vzdorovalo im torzo Medveščaku

Zverenci trénera Miloša Říhu v stretnutí štyrikrát viedli, no súperovi sa zakaždým podarilo vyrovnať. Duel sa musel predlžovať a druhý bod pre Bratislavčanov zariadil obranca Tomáš Kundrátek.

Slovan má po 59 stretnutiach v KHL 2016/2017 na svojom konte 82 bodov (skóre 137:161) a v tabuľke Západnej konferencie je na 10. mieste. Piatu sezónu v KHL uzavrie Slovan bez postupu do play-off v stredu 15. februára o 19.00 h domácim duelom opäť proti Medveščaku Záhreb.

Medveščak Záhreb - HC Slovan Bratislava 4:5 po predĺžení (1:2, 1:1, 2:1 - 0:1) - hralo sa v Bratislave

Góly: 10. Arkalov (L. Kozák), 29. A. Giroux, 44. Arkalov (Jankovič, Zanoški), 60. Mahbod (Glumac, D. Smith) - 9. Michal Hlinka (Skalický, Starosta), 13. Chipchura (Sersen, Kundrátek), 30. Jeglič (Plastino, A. Šťastný), 57. Musatov (A. Šťastný), 61. Kundrátek (Taffe).

Vylúčení: 3:2 na 2 min, navyše: 58. Brust (Slovan) 10 a DKZ za nešp. správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Bondar, Oskirko - Majtak, Pronskich (všetci Rus.), 6814 divákov.

Medveščak Záhreb: Gajdučenko – Larkin, Katic, Glumac, Smith, Kozák – Giroux, Perkovich, Lessio – Jankovič, Arkalov, Zanoški – Smolec, Mahbod, Miličič.

Slovan Bratislava: Brust (54. - 55., od 58. Pogge) – Kundrátek, Sersen, Švarný, Plastino, Bačík, Starosta, Rosandič - Cheechoo, Taffe, Chipchura - Šťastný, Jeglič, Musatov - Hlinka, Lušňák, Skalický – Petráš, Šiška, Vopelka.

Čítajte viac Hviezda Slovana o finančných problémoch v klube: Bolo milé dostať konečne výplatu

Medveščak pricestoval do Bratislavy s okliešteným kádrom, no aj s pätnástimi korčuliarmi Slovanu vzdoroval počas celého duelu. Skóre stretnutia otvoril V 9. min Michal Hlinka po presnej prihrávke od Skalického, ale už o 18 sekúnd neskôr vyrovnal Arkalov po dravom prieniku cez defenzívu "belasých". Fanúšikov Slovana potešil v 13. min Chipchura, keď Gajdučenka prekonal strelou švihom z ľavého kruhu.

Neúnavní Záhrebčania vyrovnali na 2:2 v 29. min zásluhou A. Girouxa a dôslednosti pred brankárom Brustom. Už o 61 sekúnd neskôr sa stav menil opäť, Jeglič z ostrého uhla prekvapil Gajdučenka a SLovan opäť viedol. Obe mužstvá potom nevyužili početnú výhodu o dvoch korčuliarov - Slovan 29-sekundovú a Medveščak 96-sekundovú.

Záhreb bojoval o body aj v III. tretine a dočkal sa tretieho gólu v 44. min zásluhou Arkalova a jeho dorážky Jankovičovho pokusu. Slovan opäť dostal do vedenia v 57. min Musatov. V závere stretnutia "vypenil" brankár Brust a do bránky musel prísť Pogge. Ten minútu pred koncom inkasoval z hokejky Mahboda a muselo sa predlžovať. Druhý bod pre Slovan zariadil Kundrátek.00

"Obe mužstvá končia sezónu. Zápas by som rozdelil na dve časti. Na nádherné hokejové akcie a hlúposti na ľade. Tieto časti sa striedali, hráči neboli disciplinovaní a koncentrovaní," zhodnotil duel kouč Slovana Miloš Říha. "Víťazstvo je doma, ale z našej strany to nebolo ideálne. V stredu musíme predviesť iný výkon, najmä pre divákov. Na tento zápas sme sa pripravili, ale neukázali sme hru, akú sme mali. Postupom času sme sa prispôsobili tempu súpera, bolo to veľmi pomalé," doplnil trénera útočník Michal Hlinka.