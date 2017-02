Slovenský hokejista udivuje v exotickom raji: Našiel tam to, čo nikde inde!

Bratislavský odchovanec pôsobil počas kariéry vo viacerých krajinách. Vyskúšal si pôsobenie v Amerike, Česku, Dánsku, Bielorusku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku či Rumunsku. Po ročnej prestávke sa ale k výstroju dostal znovu a hneď je z neho šampión. Stalo sa tak v Spojených Arabských Emirátoch, kde pracuje a študuje.

„Kariéru som ukončil a teraz hrám zo zábavy, presne tak ako to bolo v mojich začiatkoch. Vtedy som chcel len držať hokejku a hrať a hrať. Držalo ma to veľmi dlho, až kým sa z hokeja nestal nekalý biznis. V Dubaji je hokej čistý,“ prezradil čerstvý majster SAE.

„Kluby dávajú tomuto titulu veľkú prestíž a miestami išlo skutočne o veľa. Jasné, že nejde o Stanley cup, no obetovali sme tomu veľa času,“ priznal Dornič, ktorý si oslavy titulu príliš neužil. „Tie boli obrovské, no nemohol som sa ich zúčastniť kvôli povinnostiam v škole, ktorú v Dubaji navštevujem. Hneď po tom som išiel do rakúskych Álp, pretože mi v Dubaji chýbajú hory, sneh a vôňa lesa,“ vysvetlil Dornič.

V lige SAE je liga síce len v plienkach, no jej úroveň stále rastie. „Nie je to NHL, ale kvalita je taká, aká sa patrí. Hrajú tu bývalí hráči z Kanady, USA, Fínska, Švédska a Ruska. Samozrejme, že aj pár Slovákov,“ skonštatoval Ivan Dornič mladší.