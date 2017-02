Tréner Slovana nemal s brankárom Brustom žiadne zľutovanie: Miláčikovi fanúšikov poriadne naložil!

Aktuálna sezóna je pre Slovan minulosťou, otázka budúcej sezóny v KHL je stále otvorená. "Myslím si, že každý vo vedení klubu urobí všetko, aby Slovan pokračoval v tejto súťaži,“ povedal na poslednej tlačovej konferencii kouč Miloš Říha. Ďalšou horúcou témou boli ďalšie pôsobiská hráčov, z čoho bude mať radosť domáca Tipsport liga. S dávkou humoru prezradil najbližší program v kabíne český tréner. „Zostaneme s Kanaďanmi a Musatovom, budeme sa rozprávať.“

Fanúšikovia hráčov odmenili za celú sezónu mohutným potleskom, obrovské ovácie zožal brankár Barry Brust, ktorý pre vyšší trest z predošlého duelu proti Záhrebu nútene pauzoval. "Chápem, že sa to fanúšikom páči. On je však brankár, nie klaun. A divákom sa páči ako klaun. Má 33 rokov a pokiaľ chce skončiť niekde v druhej lige, tak nech len takto pokračuje,“ tvrdo reagoval Říha a dodal.

„Bol to náš víťazný gólman, ale dosť duelov nám aj prehral.“ Ešte na jednu sezónu má kanadský gólman platnú zmluvu so Slovanom. „Dostane od úvodu sezóny päťzápasový trest, to je hneď problém. Potrebujeme sa zamerať na úvod, aby sme ho zachytili a nechytali play – off v závere.“ 58-ročný kormidelník dostal otázku či by do úvahy neprichádza aj slovenský brankár v drese Slovana.

„Už tu boli. To je ako v Česku, niekto ide do zahraničia a je ďaleko disciplinovanejší ako doma. Doma príde a ide odpočívať,to je ťažké. Nechcem všetkých slovenských brankárov, aby na niekoho zabudol, no chceli toto dokazovať, tak nemáme v kádri dvoch kanadských brankárov. Musia to zobrať za svoje a nie s myslením, že idú domov si odpočinúť.“ Avšak citeľným problémom aj počas tejto sezóny boli nevyplatené peniaze, o nich ako hlavnom probléme nechcel Říha ani počuť.