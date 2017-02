VIDEO Gólové hody na záver sezóny: Slovan so Záhrebom si to rozdali v dvanásťgólovej prestrelke

O šancu postúpiť do play off prišli už dávnejšie, v tabuľke Západnej konferencie obsadili so ziskom 85 bodov konečné 10. miesto. Poradie na ďalších priečkach a dvojice vyraďovačky určia záverečné stretnutia dlhodobej časti, ktorá vyvrcholí v sobotu 18. februára.

V stredajšom dueli položili "belasí" základ úspechu v prvej tretine, ktorú vyhrali hladko 3:0. Chorvátsky zástupca síce zápas "nezabalil", rotujúc iba piatich obrancov a dokopy 15 korčuliarov však nedokázal zvrátiť vývoj. Až tri zo siedmich gólov Slovana dali obrancovia, Patrik Bačik skóroval premiérovo v KHL. Medveščaku nestačil ani hetrik Alexandra Girouxa, tretí gól hostí strelil slovenský zadák Lukáš Kozák.

Zverenci Miloša Říhu zakončili svoju piatu sezónu v nadnárodnej súťaži s bilanciou 22 víťazstiev v riadnom hracom čase, sedem výhier po predĺžení, resp. nájazdoch, päť prehier za bod a 26 prehier v riadnom čase.

Slovan sa počas svojho päťročného pôsobenia v KHL prebojoval do play off dvakrát. V sezónach 2012/2013 i 2015/2016 vypadol v prvom kole, keď prehral s Dinamom Moskva, resp. CSKA Moskva, v oboch prípadoch 0:4 na zápasy.

Slovan Bratislava - Medveščak Záhreb 7:5 (3:0, 1:1, 3:4)

Góly: 10. Plastino (Chipchura, Jeglič), 14. Bačik (Rosandič), 18. Lušňák (Šťastný, Skalický), 23. Skalický (Šťastný), 42. Chipchura (Jeglič, Plastino), 52. Starosta (Jeglič, Plastino), 54. Hlinka (Taffe, Cheechoo) - 34. Giroux (Katic), 47. Giroux (Arkalov), 55. Kozák (Katic), 56. Giroux (Lessio, Perkovich), 58. Perkovich (Lessio, Katic). Rozhodovali: Bondar, Oskirko - Majtak, Pronskich, vylúčení: 5:8 na 2 min., presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 10.055 divákov (vypredané).