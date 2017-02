VIDEO Karma je zdarma: Talentovaný hokejista urobil niečo, čo sa zapíše do dejín!

Neuveriteľný skutok predviedol práve Brandon, ktorý Dylanovi uchmatol počas hry v obrannom pásme hokejku, keďže mu tá jeho spadla. Prekvapený Strome, inak trojka draftu z roku 2015, chvíľu nechápal, ale potom sa vynašiel.

Jeho tím, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Erik Černák, mal tlak, tak sa zohol pre súperovu hokejku a po pár sekundách s ňou strelil gól.

Pre kapitána Erie a kanadskej juniorskej reprezentácie to bola poriadna satisfakcia, pretože nielen on, ale zrejme žiadny iný hokejista sa nestretol ešte s tým, že by mu niekto počas zápasu ukradol hokejku.