VIDEO Neopakovateľná paráda z hokejovej Tipsport ligy. Prekonala bradatý rekord!

Historicky najproduktívnejším bekom po základnej časti bol doteraz Róbert Pukalovič, keď pred sedemnástimi rokmi zaznamenal 50 bodov. Pred poslednou šestinou Tipsport ligy má Kanaďan na konte už 52 bodov a je takmer isté, že jeho bodové konto bude narastať.

„O rekorde som nepočul, len minulý týždeň mi ho niekto spomenul. Je to pre mňa veľká česť, aj v minulosti hralo v lige veľa skvelých hokejistov,“ prezradil autor 10 gólov a 42 asistencií. Práve jeho desiaty gól v sezóne bude zrejme gólom sezóny, keď spoza vlastnej brány posadil do role štatistov žilinských Vlkov a blafákom si vychutnal aj brankára Tomáša Tomeka. „Chcel som takto zakončiť, treba priznať, že som mal aj šťastie. Cením si našich fanúšikov, sú úžasní a my na ľade robíme všetko preto, aby sme ich potešili.“