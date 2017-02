Fantázia! Toto nikto nečakal! Slováci majú z lyžiarskeho šampionátu historickú medailu

Vo švajčiarskom St. Moritzi sa v ženských dueloch vo skvelej fazóne predviedli obe slovenské elitné slalomárky. Najprv Petra Vlhová s kontrolovaným náskokom 11 stotín odstavila vzdorujúcu Lenu Dürrovú a Veronika Velez-Zuzulová suverénne nedala šancu Christine Geigerovej, ktorá to v závere vzdala. Medzitým síce Andreas Žampa o 38 stotín podľahol Stefanovi Luitzovi, ale jeho zraneného brata Adama skvele nahradil Matej Falat. Slovenský náhradník vo fantastickom dueli zdolal jedného z najlepších slalomárov a technikov tejto éry o 13 stotín.

Vo štvrťfinále Slováci nastúpili proti ďalšiemu kandidátovi na cenný kov - Talianov. Úlohy favoritiek potvrdila Veronika Velez Zuzulová proti Chiare Costazzovej a Petra Vlhová proti Irene Curtoniovej. Na víťaznej vlne sa viezol aj Matej Falat, ktorý triumfoval nad Riccardom Tonettim.

V semifinále čakali na Slovákov domáci favoriti Švajčiari. Petra Vlhová si hravo poradila s Camille Rastovou. Andreas Žampa nedosiahol víťazstvo ani v tretej jazde a podľahol Retovi Schmidigerovi. Napínavý súboj sa čakal medzi Veronikou Velez Zuzulovou a Wendy Holdenerovou. Slovenská jednotka potvrdila formu a získala ďalší bod pre Slovensko. Matej Falat síce prehral s víťazom kombinácie Lucaom Aernim, ale vo výslednom čase nadelili Slováci Švačiarom šesť stotín.

Vo finále nás vyzvalo silné Francúzsko vo svojom strede so špecialistom na slalomy Alexisom Pinturaultom, ktorý dokázal zdolať Andreasa Žampu. Petra s Veronikou potvrdili úlohy favoritiek a rozhodovalo sa v štvrtej jazde. Matej Falat, ktorý senzačne porazil Nemca Neureuther, vedel, že ak chceme triumfovať, tak musí Mathieua Faivreho. Nepodarilo sa a o úspechu rozhodli časy. Čas Veroniky Velez Zuzulovej a Mateja Falata nakoniec nestačil.

Z celkovo štyroch paralelných jázd obe elitné slalomárky vyhrali všetky. Falat dve, ale jeho senzačné výkony v prvých dvoch kolách boli zásadné pre úspech tímu. Žampa nevyhral ani jednu jazdu, ale jeho čas pomohol rozhodnúť semifinálovú remízu 2:2 proti Švajčiarsku. "S týmto sme nepočítali, hoci sme si verili, že by sme mohli urobiť dobrý výsledok. Ale toto je ozaj skvelé, to sme nečakali. Naše dievčatá boli úžasné," povedal pre ORF Falat. Tréner Timotej Zuzula zdôraznil: "Je to veľký úspech nášho športu. Na Slovensku lyžuje veľa ľudí, ale my sme vlastne privátny tím, ktorý nemá také podmienky ako veľké zjazdárske tímy. O to väčšiu radosť pociťujeme z takéhoto úspechu."