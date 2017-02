FOTO Vlhová pred obrovským slalom v zaujímavej situácii: Skončila na posteli s obviazanými nohami!

Petre včera asistent trénera po náročnom tréningovom dni doslova omotal nohy obväzom. „Slúžia na rehabilitáciu a nabudenie svalov,“ vysvetľoval brat a člen tímu našej lyžiarky, Boris Vlha.

Pre Petru je šampionát v St. Moritzi už tretí. „Obrák“ išla aj v roku 2015, kedy skončila na 44. mieste. Tentoraz má však vyššie ambície. Počas sezóny mu venoval oveľa väčší počet tréningov ako to bývalo v minulosti.

„Čo sa týka prípravy tak to bolo 60 percent tréningov zameraných na slalom a 40 na obrovský slalom. V „obráku“ by som chcela byť do top desať. Ak mi vyjdu obidve jazdy, tak by som tam mohla byť. Niektoré moje výsledky jasne naznačila, že na to mám,“ povedal pred pretekmi obrovského slalomu Petra Vlhová, ktorá je zmierená aj s väčším tlakom, ktorý na ňu verejnosť oproti minulosti vyvíja. „Zvykla som si už na to. Ja to neriešim. Možno verejnosť očakáva niečo úžasné. Čo môžem zaručiť je to, že pôjdem na 120 percent, budem sa snažiť a bojovať,“ dodal Petra Vlhová. Nuž, držíme palce.