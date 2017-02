Lyžiarska legenda sa sklonila pred Federerom: Slová, ktoré len tak ľahko nerozdýcha!

Inšpiráciou na nedeľňajšej ceste na stupne víťazov bol pre Vonnovú práve Federer. A spôsob, akým sa švajčiarsky tenista po polročnom výpadku po zranení kolena, dokázal vrátiť späť a ukoristiť si začiatkom roka grandslamový titul na melbournskom Australian Open. A to všetko ako 35-ročný.

„Milujem ho. Stále je tu. Idem ho pozdraviť, ale nepovedzte to nikomu," zverila sa 32-ročná Lindsay CNN. „Roger je najlepší. Vyhral v Austrálii a ešte viac ľudí ho začalo uznávať. Aj preto, že v akom veku to dokázal. Inšpiroval ma. Je to skromný človek s veľkým srdcom, ktorý vždy dáva do hry všetko. Skúšam ho napodobniť," pokračovala Vonnová.

Fakt, že nechýbal na svahu počas zjazdu MS si Lindsay pochvaľovala. „Ja som bola už na viacerých jeho zápasoch, no myslím si, že on sa na mňa prišiel pozrieť po prvý raz. Tešíím sa z toho. Že mu to časovo vyšlo."

S Lindsay to síce po zranení vyzeralo zle, no olympijská šampiónka opäť dokázala, akú má pevnú vôľu. „Bol to boj, no najmä emocionálny," priznala americká zjazdárka, ktorá sa môže pochváliť 77 víťazstvami vo Svetovom pohári. Viac má len legendárny Švéd Ingemar Stenmark - 86. Tentoraz síce má Lindsay len bronz, no ako sama hovorí, chutí sladšie ako viaceré predchádzajúce triumfy. Práve pre patálie, ktoré ju v príprave na tohtosezónny vrchol sužovali.