Organizátorom MS sa podarilo vyrobiť trapas na úkor našich hrdinov: Toto si Švajčiari za klobúk nedajú!

Naši skvelí lyžiari si ju prevzali v utorok večer na slávnostnom ceremoniáli v centre St. Moritzu. Všetci sa počas neho od veľkého šťastia usmievali od ucha k uchu. Iba jednému z našich borcov na chvíľu zmizol úsmev z tváre.

„Okrem striebornej medaily sme dostali trofej. Tá sa mi však v rukách rozpadla. Najprv som si myslel, že to tak má byť, ale keď som sa pýtal ostatných, že či aj oni majú otvárací drevený podstavec kývali hlavou, že nie,“ vysvetľoval Andres Žampa, jeden z našich hrdinov paralelného slalomu v tímovej súťaži, kde Slováci získali striebro.

Andreas však toto fopá Švajčiarov zobral s dávkou humoru a s nadhľadom. „Pozriem sa, aká dlhá je záručná doba na túto trofej a možno ju dám reklamovať. No vážne. Je to iba trofej, my máme striebornú medailu, ktorá znamená nielen pre nás, ale pre celé Slovensko strašne veľa a to je podstatné,“ dodal mladší zo súrodeneckej dvojice Žampovcov.