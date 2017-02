Otec Veroniky Velez Zuzulovej neskrýval v cieli emócie. Na tvári veľko profesionála sa po úspechu objavili slzy

A nehanbil sa za ne. „Hm. Je to všetko výborné. Dievčatá išli dobre. Matej Falát prekvapil, veď iba včera prišiel z Univerziády a mal som o neho strach, ale išiel výbore,“ povedal v cieli šťastný Timotej Zuzula, ktorý koučoval celý náš tím. Naordinoval mu špeciálnu taktiku, keď našich pretekárov nasadzoval vždy do tej istej dráhy.

Na medailu z MS spolu so svojou dcérou Veronikou, s ktorou držali naše lyžovanie roky nad vodou, čakali veľmi dlho. „Táto chutí lepšie. Je to totiž tímová súťaže. Všetci naši pretekári sa neskutočne povzbudzovali,“ doplnil Zuzula. Od zlata nás v súboji proti Francúzsom delilo iba 8 stotín. „Taký rozdiel neviete ani chytiť do ruky,“ dodal Zuzula.