Reprezentační bratia Žampovci držia spolu za každých okolnosti. Úspešnejší robí teraz nosiča!

Adam je zranený a šampionát pre neho skončil. Potom, čo musel predčasne ukončiť svoje účinkovanie na šampionáte, neskrýval obrovské sklamanie. Napriek tomu sa nezavrel s depkou na izbe a v ďalších súbojov vo švajčiarskom St. Moritzi prikladá ruku k dielu. Svojmu bratovi napríklad nosí počas pretekov vodu i lyže. „Prehry i víťazstvá vždy ostávajú v rodine. Pomáhať si navzájom za každých okolností je pre nás samozrejmosťou,“ zhodujú sa Žampovci.

Andreas prvé kolo obrovského slalomu zvládol. Postúpil do druhého kola. Do druhého kola postúpil s nádejného 25. miesta a stratou 2.04 sekundy na prvého Marcela Hirschera. „Nedopadlo to celkom tak ako som plánoval. Trošku neskoro som v spodnej časti prešiel cez hranu a potom trvalo tri štyri brány, kým som sa chytil. Dve sekundy straty však nie je zlé. Do druhého kola je všetko možné,“ zhodnotil svoj výkon Andreas Žampa. Druhe kolo je na programe od 13:00.

V druhom kole sa pred druhým medzičasom v strmom úseku pošmykol na vnútornej lyži, spadol a hoci sa vrátil na trať, do cieľa prišiel s veľkou stratou. Matej Falat skončil 37. (+7,08), Martin Hyška nedokončil 1. kolo.

Rakúšan Marcel Hirscher nakoniec získal zlatú medailu v obrovskom slalome. Vo švajčiarskom stredisku triumfoval s náskokom 25 stotín pred svojím krajanom Rolandom Leitingerom. Pre obhajcu veľkého glóbusu vo Svetovom pohári je to piaty najcennejší kov zo svetových šampionátov, prvý v technicky najnáročnejšej disciplíne. Bronz putuje do Nórska zásluhou Leifa Kristiana Haugena (+0,71).