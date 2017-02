Velez Zuzulovú po šokujúcom úspechu premohla nostalgia: Priznanie, z ktorého sa tisnú slzy do očí

A to mali na dosah zlato. Vo finále proti Francúzsku sa v paralelnom slalome zrodila remíza 2:2 a v súčte dvoch najlepších časov oboch pohlaví bol súper lepší celkovo iba o 8 stotiniek. Z celkovo štyroch jázd Vlhová a Zuzulová vyhrali všetko. Na štart sa namiesto Adama Žampu postavil Matej Falát, ktorý svojimi výkonmi doslova šokoval. V prvom kole dokonca porazil hviezdneho Neurethera.

A pritom iba pred týždňom štartoval na Univerziáde a teraz sa mu na krku leskne strieborná medaila. „Je to super pocit, ale po pravde ešte ani neviem, čo sa stalo. O tom, že pôjdem ja, som sa dozvedel iba ráno a a teraz mám striebro. Moje výkony by som nepreceňoval. Mal výhodu, pretože nikto od mňa nečakal a v paralelnom slalome, ktorý trvá dvadsať sekúnd majú šancu aj tí horší, ako ja,“ skromne okomentoval svoj výkon Matej Falát, ktorému statočne sekundoval Andreas Žampa.

„Matej ma veľmi prekvapil. U neho platí, tichá voda brehy myje. Pred štartom to bolo tak, že my s Peťou sme silné, ale bidvaja chlapci nás podržali a preto máme medailu,“ vyriekla v cieli najskúsenejšia z nášho tímu Veronika Velez Zuzulová, pre ktorú je to aj napriek mnohých úspechom prvá medaila zo svetového šampionátu a dodala: „Je to pocit, ktorý som ešte nezažila. Získala som ho s ľuďmi, ktorých mám rada. Preteky som si užívala a dala som do toho všetko. A teším, že tentokrát sme s Peťou konečne nebojovali proti sebe, ale spolu za Slovensko. Som rada, že som bola v spoločnosti v týchto skvelých mladých ľudí. Jedine, čo ma mrzí, že nemám od desať rokov menej a absolvovať ďalších desať šampionátov."

„Preteky som si užívala a dala som do toho všetko. Som rada, že som bola v spoločnosti v týchto ľudí. Jedine, čo ma mrzí, že nemám od desať rokov menej a mohla by som absolvovať ďalších desať šampionátov,“ doplnila Veronika. Po pretekoch si veľmi oslavy neužila najmladšia z nášho tímu Petra Vlhová, ktorú dopingoví komisári okamžite ťahali na kontrolu.

„Veľa ľudí nás považovalo za outsiderov. Porazili sme skoro všetkých. Som neuveriteľne šťastná, že som bola v tomto tíme, že som bojovala po boku Veroniky. Toto striebro patrí medzi moje top výsledky v kariéry a veľmi si ho vážim, pretože sme bojovali jeden za druhého a za Slovensko,“ dodala Petra Vlhová.