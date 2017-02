Velikánky biatlonu nepatria do starého železa: Kuzminovú nezastavil ani pôrod!

Nasťa sa aj v druhých pretekoch šampionátu - stíhačke na 10 km - zmestila do najlepšej pätnástky. Trojnásobná olympijská šampiónka Domračevová to dokonca dotiahla k striebru, čím nadchla aj manžela, už 43-ročného Nóra Ole Einara Björndalena. Darja si najdekorovanejšieho biatlonistu histórie brala vlani v lete, na jeseň sa dočkali dcéry.

Rodičov, tak ako Olívia v prípade Kuzminovcov, sprevádza aj v dejisku MS. „Ešte jej to, samozrejme, nedochádza, no mali ste vidieť spokojné očká, keď ma zbadala. Vidieť ju šťastnú každý deň je teraz pre mňa najdôležitejšie,“ vyznala sa Domračevová, ktorej radosť znásobil aj bronz jej vyvoleného. Björndalen si o pár hodín vybehal v mužskej stíhačke rovnako medailu.

„Dôvod na dvojitú oslavu,“ tešila sa rodáčka z Minska, Björndalenova druhá žena. Domračevovej pomáha so starostlivosťou o malú dcérku pestúnka, včera letela do dejiska šampionátu z Minska aj Darjina mama. Bielorusku čakajú zajtra vytrvalostné preteky. Naša reprezentantka by sa mala predstaviť ešte v piatkovej štafete a v záverečný deň MS v pretekoch s hromadným štartom.