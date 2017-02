VIDEO Horor na Majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní: Ku obrovskej tragédii chýbali centimetre!

K havárii došlo počas prehliadkovej šou. Sedem lietadiel na oblohe krúžilo a predvádzalo divákom akrobatické kúsky. Pri jednom z nich však všetkým v lyžiarskom areáli v St. Moritzi doslova stuhla krv v žilách. Jeden z pilotov počas preletu nad tribúnami zachytil kábel, na ktorom boli zavesené kamery. Tie spadli na zem ako hrušky a akoby zázrakom sa nikomu nič nestalo. Našťastie to ustál aj pilot.

Kvôli incidentu, organizátori museli posunúť štart o polhodinu neskôr. „Nebolo to nič príjemné, ale môj výkon to neovplyvnilo. Bohužiaľ v druhom kole som urobil chybu. Prišliapol som si lyžu. Riskoval som. Keby to bol sveťák tak to idem na 90 percent, ale teraz som išiel na 150 percent, pretože bola šanca po prvom kole zaútočiť na vyššie pozície,“ povedal v cieli obrovského slalomu Andreas Žampa, ktorý napokon skončil na 34. mieste.