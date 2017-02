VIDEO Krásne Rusky odhodili zábrany: Svoj klub preslávili po celom svete

Zenit Kazaň patrí medzi najlepšie volejbalové kluby sveta a ich popularita stúpa. To im však nestačí a na prerazenie vo svete nasadili ďalšie zbrane. Tie ženské. Pekné ruské modelky zobrali odhodili zábrany, do rúk zobrali šály i ďalšie predmety s logom klubu a je z toho vcelku vydarená propagácia ich fanshopu. Takto pozývajú na kúpu predmetov. No odolali by ste im?