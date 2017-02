Ďalší veľký úspech pre Slovensko: Petra Vlhová splnila v obrovskom slalome, čo chcela!

Petra Vlhová nemá v obrovskom slalome také postavenie ako v najtočivejšie disciplíne. Dolu zjazdovkou sa spustila ako 16. v poradí, keď najväčšie favoritky mali svoju jazdu za sebou. Rodáčka z Liptovského Mikuláša začala už na prvom medzičase strácať na líderku Tessu Worleyovú. Strata sa nabaľovala na každom medzičase trate a v cieli činila až 1,65 sekundy, čo jej po odjazdení 60 pretekárok z 98 stačilo na 13. miesto.

"Sneh je taký jarný a každá zaváhanie na trati vás veľmi potrestá. Urobila som na kopci pár chýb, ktoré s trénerom preberieme. Do druhého kola ostáva môj cieľ nezmenený, chcem skončiť v top 10. Budem bojovať a pôjdem tak ako vždy - naplno. V dnešnom obrovskom slalome má nové lyže, na ktorých sa mi išlo dobre," povedala v cieli Vlhová.

Petra Vlhová Nakoniec obsadila na MS v alpských lyžiarskych disciplínach vo švajčiarskom St. Moritzi cenné ôsme miesto. Vyrovnala tak svoje maximum z tejto disciplíny vo Svetovom pohári, rovnaké umiestnenie dosiahla v prebiehajúcej sezóne v Söldene a Semmeringu. Na víťaznú Francúzku Tessu Worleyovú stratila v súčte 1,95 sekundy.

Worleyová získala na šampionáte už druhú zlatú medailu, keď predtým triumfovala v tímovej súťaži. Vo štvrtkovom "obráku" viedla už po prvom kole, nakoniec zvíťazila s náskokom 34 stotín pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Bronz si vyjazdila Talianka Soffia Goggiová (+0,74).

Ako by ste zhodnotili svoj výkon?

Ja som veľmi spokojná, pretože som podala veľmi dobrý výkon. Obidve moje jazdy boli vyrovnané. Viem však, kde mám ešte rezervy a kde sa môžem zlepšiť. Na druhej strane, čo viac si môžem priať, ako byť v top desať. Veď kto by to bol povedal pred sezónou? S trénerom sme urobili veľký pokrok v obrovskom slalome.

Ktorá z vašich jázd bola lepšia?

Druhá. Ani tá prvá nebola zlá. Na tejto trati však bolo treba ísť bez chyby. Tú prvú som nešla ako viem. Na strmine som stratila všetko, Druhé kolo som išla naplno, nemala som už čo stratiť. Mala som len jednu šancu. Išla som len buď alebo.

Váš tréner Magoni povedal, že ak skončíte do top desať, bude to pre vás znamenať ako keby ste získali medailu. Čo vy na to?

Na rovinu, v obrovskom slalome nemám na prvú trojku. Potrebujem ešte čas, popracovať, aby som sa na ňu dotiahla. Pódium je síce veľmi blízko, ale zároveň veľmi ďaleko.

V čom napríklad potrebujete pridať?

V jazde mi vyjde desať oblúkov, ale keď ich urobím všetky v takomto štýle, tak to bude na tie najvyššie miesta.

Vy ste však chvíľu boli na pódium, keď ste viedli po druhom kole v priebežnom poradí.

Mám to rada, keď tam stojím. Užívali som si to, ale musím na druhej strane povedať, že súperky za mnou boli veľmi blízko. Dnes to bolo os stotinkách.

Vlani sa vám obrovský slalom nedaril. Čím to je, že tento rok ste aj v tejto disciplíne vyskočili medzi absolútnu špičku?

Je to mojim trénerm. Môj kouč Magani zmenil všetko. Začala som úplne inak jazdiť. A keď človek maká na sebe, tie výsledky jednoducho prídu.

V cieli vám dvíhali palce všetci od rodiny až po trénera. Takže u Vlhovcov vládne spokojnosť či?

Ja som šťastná, keď je môj tréner šťastný i celý môj tím. Ich zásluhou som kde som.

V sobotu vás čaká slalom. Aký máte dovtedy program.

Už teraz hneď po pretekoch idem makať. Dám si dve slalomové jazdy a zajtra znova.