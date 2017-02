Cibulková sa teší z úspechu vo Fed Cupe: Prehovorila o tom, či zmení svoje vážne rozhodnutie!

Naša tenistka prežíva naozaj vydarené obdobie. Fanúšikov svojou hrou už tešila na konci minulej sezóny, keď triumfovala na Turnaji majsteriek, a teraz v dobrých výkonoch pokračuje. Naposledy sa do semifinále dostala na turnaji v Petrohrade. Dokonca sa mohla posunúť aj na tretiu priečku v rebríčku WTA, ale to by sa musela dostať do finále.

„Som 100-percentne presvedčená, že v renkingu môžem ísť ešte nahor. To je mentalita, ktorú potrebujem mať. Ak by som len chcela zostať tam, kde som, a mala by som obavu z poklesu, taký prístup by mi ani trochu nepomohol. Na tom vnímaní, že sa dokážem vidieť vyššie, pracujem s mojím koučom a tímom. Som v novej situácii a usilujem sa vyrovnať sa s ňou správne,“ povedala Bratislavčanka na tlačovej besede v katarskej Dauhe, citoval ju web Tennis World.

Šancu na 3. miesto má aj teraz v Dauhe, kde ako trojka podujatia začne až v osemfinálovom 2. kole proti Ruske Anastasii Pavľučenkovovej. „Toto štádium sezóny po vrcholnom turnaji v podobe Australian Open a pred Indian Wells a Miami bolo pre mňa vždy trochu zvláštne. Keď som v minulosti prichádzala do Dauhy, väčšinou to bolo po Fed Cupe a bola som veľmi, veľmi unavená. Teraz som konečne mohla mať dobrú prípravu. Kvalitne som si v Katare zatrénovala, zvykla som si na povrch a loptičky, celé prostredie. Veľmi sa teším na môj vstup do turnaja, na kurte sa cítim dobre,“ konštatovala zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková.

Slovenky si aj bez Domče cez víkend poradili s Taliankami (3:2). „Z úspechu našich sa veľmi teším,“ zvestovala nám. A z jej slov je jasné, že napriek postupu našich vo Fed Cupe svoje stanovisko zatiaľ nemení. Na druhej strane kapitán Matej Lipták dúfa, že ju presvedčí. Jeho zverenky nastúpia v boji o svetovú skupinu tejto súťaže doma proti Holanďankám a je mu jasné, že s Domčou by boli k úspechu bližšie.