Horúce VIDEO: Bouchardová si nevedela zakryť prsia, Wozniacka dostala pusu na zadok

„Keď som sa dozvedela, že by som mohla byť súčasťou tohtoročnej edície, bola som vzrušená aj nervózna zároveň,“ priznala Bouchardová vo videu na stránke Sports Illustrated. Akoby nie, bola to pre ňu premiéra. „Hneď prvé fotenie bolo hore bez. Vravím si: ‚Fúha, takže ideme hneď na vec?‘“ opisovala krásna Kanaďanka.

Genie si mimoriadne pochvaľovala prácu svojej fotografky. „Dala mi inštrukcie, ako si správne držať a zakrývať prsia, aby to bolo prístupné aj mládeži od 15 rokov,“ glosovala.

Milenec z Francúzska

Neskôr jej robil spoločnosť veľký čierny vták, konkrétne labuť. „Pochádza z Francúzska a je tu na dovolenke,“ pokračovala Bouchardová vo vtipkovaní. „Je to môj milenec. Myslím, že sme si čim ďalej, tým bližší.“ Na záver dostala do ruky dúhový dáždnik. „Musela som skákať, držať pózu aj výraz tváre. To bol určite najšportovejší výkon celého víkendu,“ zhodnotila. „Fakt som si to užila!“

Stálica Wozniacka

Už stálicou medzi sexi športovkyňami v plavkovej edícii Sports Illustrated je tenistka Caroline Wozniacka. Pre americký časopis fotila tretí rok za sebou. „Prvý raz som bola dosť hanblivá. Vlani sme fotili nahé, iba s namaľovanými plavkami, čo bolo úplne mimo mojej komfortnej zóny,“ priznala v dokrútke. Tento rok mali k dispozícii rôzne pomôcky. „S nafukovačkou v tvare veľkých pier sme si užili kopec zábavy. Spravili sme s nimi aj pikantnú fotku môjho zadku,“ chválila sa Caroline.

Nenudila sa ani pri pózovaní na nafukovačke s hlavou jednorožca. „Chceli sme spraviť jeden záber postojačky, no šmykla som sa a zletela do vody. Tvárou napred,“ smiala sa plavovlasá Dánka.

Serenin comeback

Po dlhšom čase sa vrátila k foteniu pre SI Serena Williamsová. „Poprosila som, aby mi počas fotenia pustili slaďáky z 90. rokov, aby som sa dostala do správnej emócie,“ prezradila svetová jednotka. „Chcem, aby ľudia vedeli, že je správne cítiť sa pohodlne vo vlastnom tele, aj keď vyzerá ako to moje,“ odkázala.

Okrem trojice tenistiek sa v tohtoročnej edícii popri modelkách predstavili aj americké gymnastky Simone Bilesová a Aly Raismanová, ktoré si na olympiáde v Riu vybojovali dovedna štyri zlaté, dve strieborné a jednu bronzovú medailu. Na titulke plavkového čísla si zapózovala modelka Kate Upton.