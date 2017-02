Otec Rebeccy Šramkovej bez servítky: Toto je najväčšia choroba nášho tenisu!

Zdolať na domácej pôde dve ortodoxné antukárky (Schiavone, Errani) je veľká vec. „Jej víťazstvá ma neprekvapili. Sebavedomo vyhlasujeme, že tento rok chceme byť hlboko v stovke, aby sa Rebecca budúci rok mohla posunúť na svoje vytúžené méty,“ pochválil v rozhovore pre Denník N svoju dcéru Jozef Šramka.

Tenisový fanatik je známy v prostredí bieleho športu vlastnou akadémiou. TK Jednotka v Petržalke sa hrdí aj trávnatým dvorcom, kde sa zvykne pripravovať viacero slovenských hráčok pred Wimbledonom. Herný š týl Rebeccy nie je náhodný, otec ju doň tlačí odmalička. Tvrdí, že sa snaží o presný opak súčasných slovenských tenisových trendov vrátane prípravy v NTC.

„Hráči u nás len prehadzujú sieť, neučia ich rozhodovať výmeny. Chcú vyhrávať nevynútenými chybami súpera. Vidíte to hlavne na turnajoch detí do desať rokov,“ upozornil a v zápätí dodal. „Tento strach z prehry musí skončiť, v tenise je to najhoršia vec. Je to najväčšia choroba slovenského tenisu.“

Šramka nastavil pre svoju dcéru prísny režim, napríklad samotná Rebecca prezradila, že teraz je otcovi vďačná, pretože ju napríklad nepúšťal na diskotéky. „Snažíte sa ju niekam nasmerovať, aby prijímala informácie, ktoré sú pre ňu podstatné. Nehovorím, že diskotéka nie je podstatná. Ale nedá sa robiť viac vecí naraz,“ vysvetľuje s jedným podstatným dovetkom. „ Keď máte v sobotu turnaj, nemôžete ísť v piatok na diskotéku. Musíte si vybrať medzi zábavou a tenisom.“