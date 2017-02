Otec a tréner Rebeccy Šramkovej na adresu tenisového zväzu: Nepriamo vydierajú rodičov!

Mladá Bratislavčanka udivuje tenisový svet už dlhšie, no do širšieho povedomia sa dostala až uplynulý víkend. Predovšetkým vďaka nej zvíťazili Slovenky nad Taliankami 3:2. „Na základe rebríčkového postavenia sme tušili, že sa môže dostať do výberu. Splnila si tým sen, vždy túžila reprezentovať,“ potvrdil pán Šramka pre Plus JEDEN DEŇ. Hoci v tenise ide vlastnou cestou, predzápasovú prípravu nechal na šéfovi fedcupovej lavičky Matejovi Liptákovi.

„Na lodi môže byť len jeden kapitán,“ vysvetlil. Otec sledoval stretnutie priamo v talianskom Forli. „Urobili sme si taký rodinný výlet, aby sme ju videli naživo.“ O Šramkovú sa zaujímali aj v Národnom tenisovom centre. „Zmluva bola pre nás absolútne nevýhodná. Jednou z podmienok bolo, že ju už nesmiem trénovať. Odmietli sme ju,“ spomína. Prácu zväzu v minulosti často kritizoval a servítku pred ústa si nedáva ani teraz.

„Nerobia to dobre, ich koncepcia je chybná – predovšetkým pri rozdeľovaní peňazí. Držia celý balík a emočne i sociálne tým nepriamo vydierajú rodičov,“ tvrdí Šramka. Súhlasí aj s našou mužskou jednotkou a kritikom STZ Martinom Kližanom. „Ak oddelíme emócie, podstatu trafil. Urážky, neandertálsku skupinu a podobné veci si mohol odpustiť.“ Organizovanie súkromného života nechal čisto na dcéru, ale so všetkými dôsledkami.

„Musí vedieť, čo si môže dovoliť. Či pôjde na párty, či si dá po večeri pohár vínka, alebo či sa – ľudovo povedané – rozbije na šrot. Za to si nesie zodpovednosť ona. Rovnako i vo vzťahoch,“ konštatoval. Včera bolo Valentína, no pokiaľ vie, momentálne Rebecca s nikým nerandí. V minulosti už nejakých priateľov predstavila. Pri zmienke, či sa rázneho otca nebáli, odvetil so smiechom: „Možnože aj áno. Ale to je na chlapovi. Ak si chce získať svoju vyvolenú, musí to prekonať.“