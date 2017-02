VIDEO Obrovský škandál vo Fed Cupe: Učiteľ zaspieval Nemkám nacistickú hymnu!

To by sa dnes skutočne nemalo stať. Pred úvodným stretnutím Fed Cupu medzi USA a Nemeckom zaspieval Will Kimble verziu hymny z čias nacizmu s veršom „Deutschland, Deutshcland, über alles.“ Škandál sa okamžite rozletel do sveta a tenistky zostali zdesené, hoci sa snažili spievať správnu verziu hymny.

„Julia Görgesová začala plakať po prvých slovách. Ja som zúrila a do očí sa mi takisto tisli slzy,“ priznala na tlačovke Andrea Petkovičová. „Je to neospravedlniteľný škandál, pretože keď hrajú hymnu, to je niečo posvätné,“ zdôraznila kapitánka Barbora Rittnerová.

Čítajte viac FOTO Slovenské tenistky vyrazili svojou krásou dych Talianom. Tí im pripravili veľký trapas

„Nechápem, ako sa môže niečo takéto stať v 21. storočí. Možno ešte niekde v Timbuktu. Väčšia ohavnosť sa mi nestala. Najprv som si pripadala ako v skrytej kamere, potom prišiel šok,“ dodala Petkovicová.

Nemeckých hráčok sa napokon zastal aj bývalý americký tenista Andy Rodick. „Je to trápne, majú pravdu,“ odkázal Petkovičovej na Twitteri, ktorá celú záležitosť nazvala stelesnením ignoranstva. A pohotovo a sarkasticky reagoval aj nemecký Bild. „Kimble je učiteľ na Havaji. Dúfajme, že jeho oborom nie sú nemecké dejiny...“